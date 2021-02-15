В стране и мире Кремль заинтересовало предложение Маска пообщаться с Путиным в новой соцсети Алексей Курильченко Американский предприниматель предложил президенту РФ зарегистрироваться в социальной сети Clubhouse. © Фото: Paul Hennessy, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: В Кремле считают интересным предложение Илона Маска пообщаться в соцсети Clubhouse с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети. Лично он их не ведет. В целом, это, безусловно, очень интересное предложение», - сказал журналистам Песков. Ранее Илон Маск в Twitter предложил президенту Владимиру Путину побеседовать в голосовой социальной сети Clubhouse, которая постепенно набирает популярность в мире. В своем следующем сообщении изобретатель на русском языке признался, что для него было бы большой честью пообщаться с главой российского государства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика