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Кремль заинтересовало предложение Маска пообщаться с Путиным в новой соцсети

Алексей Курильченко
14:50 15.02.2021
Американский предприниматель предложил президенту РФ зарегистрироваться в социальной сети Clubhouse.
Кремль заинтересовало предложение Маска пообщаться с Путиным в новой соцсети
© Фото: Paul Hennessy, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В Кремле считают интересным предложение Илона Маска пообщаться в соцсети Clubhouse с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети. Лично он их не ведет. В целом, это, безусловно, очень интересное предложение», - сказал журналистам Песков.

Ранее Илон Маск в Twitter предложил президенту Владимиру Путину побеседовать в голосовой социальной сети Clubhouse, которая постепенно набирает популярность в мире. В своем следующем сообщении изобретатель на русском языке признался, что для него было бы большой честью пообщаться с главой российского государства.

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