Синоптик рассказала, когда Москву накроют сильные морозы

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Звезде», что в предстоящую ночь температура воздуха в столице опустится до минус 26 градусов, по области ожидается до минус 27.

«С 17 февраля погоду в столичном регионе будет определять циклон, который придет с Кольского полуострова через Тверскую область и пройдет по северу Московской области, немного смягчив морозы. Погода будет более облачная с небольшим снегом», - рассказала метеоролог.

Минимальная температура ночью может опуститься до минус 18 градусов, днем - до минус 12. Однако морозы возобновятся в столичном регионе уже к концу недели, поскольку циклон сменится холодным антициклоном. Температура ночью будет находиться в промежутках от минус 22 до 27 градусов, днем столбики термометров опустятся до минус 21.

«Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 11-12 градусов. Не исключено, что на этой неделе температура будет самой низкой за текущую зиму», - сказала Позднякова.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров.