Россия возобновила авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

Начиная с 15 февраля вновь начинают курсировать самолеты по направлениям Россия-Армения и Россия-Азербайджан. Авиасообщение будет возобновлено в обе стороны.

Воздушные суда из Москвы в Ереван будут вылетать в понедельник, среду, четверг и субботу. Обратные рейсы намечены на понедельники, воскресенья и четверги (дважды в день). Из российской столицы в Баку можно будет долететь по средам и воскресеньям. По понедельникам и четвергам будут совершаться полеты в обратную сторону.

Рейсы планирует осуществлять компания «Аэрофлот». Авиасообщение между странами было приостановлено в связи с угрозой распространения COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону сел первый с начала ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции, самолет из Минска. Рейс совершила авиакомпания «Белавиа».