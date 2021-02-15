Вице-премьера Юрия Борисова наградили орденом Республики Сербии II степени

Президент Сербии Александр Вучич наградил вице-премьера РФ Юрия Борисова орденом Республики Сербии II степени. Церемония прошла в ходе рабочей поездки российского вице-премьера в балканское государство.

Орденом Республики Сербии могут быть награждены только высокие руководители зарубежных стран или международных организаций за значительные заслуги в развитии дружественных отношений и сотрудничества с Белградом. Однако орден первой степени вручается исключительно первым лицам государств. Так, в 2013 году им был награжден Владимир Путин.

Ранее граждане России орденом Республики Сербии II не награждались.

В ходе встречи с сопредседателем российско-сербского межправкомитета Ненадом Поповичем Борисов рассказал о планах локализации производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии. Так, планируется локализовать производство вакцины по полному циклу, который позволит обеспечить препаратом не только территорию Сербии, но и соседние государства.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица привился вакциной «Спутник V». Как отметил режиссер, большинство сербов доверяют именно российской вакцине.