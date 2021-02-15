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Вице-премьера Юрия Борисова наградили орденом Республики Сербии II степени

Алена Миронова
14:28 15.02.2021
Церемония прошла в ходе рабочей поездки российского вице-премьера в балканское государство.
Вице-премьера Юрия Борисова наградили орденом Республики Сербии II степени
© Фото: Виктор Толочко, Sputnik, РИА Новости
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Президент Сербии Александр Вучич наградил вице-премьера РФ Юрия Борисова орденом Республики Сербии II степени. Церемония прошла в ходе рабочей поездки российского вице-премьера в балканское государство.

Орденом Республики Сербии могут быть награждены только высокие руководители зарубежных стран или международных организаций за значительные заслуги в развитии дружественных отношений и сотрудничества с Белградом. Однако орден первой степени вручается исключительно первым лицам государств. Так, в 2013 году им был награжден Владимир Путин. 

Ранее граждане России орденом Республики Сербии II не награждались.

В ходе встречи с сопредседателем российско-сербского межправкомитета Ненадом Поповичем Борисов рассказал о планах локализации производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии. Так, планируется локализовать производство вакцины по полному циклу, который позволит обеспечить препаратом не только территорию Сербии, но и соседние государства. 

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица привился вакциной «Спутник V». Как отметил режиссер, большинство сербов доверяют именно российской вакцине.

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