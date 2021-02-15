В ДНР признали терактом покушение на командира Народной милиции

Подрыв автомобиля командира одного из батальонов Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики признан терактом. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства государственной безопасности.

«Возбуждено уголовное дело по статье 229 УК ДНР - "Террористический акт". Ведутся следственные действия», - уточняется в сообщении.

На данный момент пострадавший командир находится в больнице с ранениями средней степени тяжести.

Самодельное взрывное устройство, установленное на днище автомобиля военного, было приведено в действие утром 15 февраля. Вместе с командиром в машине находилась его дочь.