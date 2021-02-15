Судно «Фортуна» возобновило укладку «Северного потока - 2»
Укладка газопровода ранее была приостановлена из-за непогоды.
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Судно-трубоукладчик «Фортуна» возобновило укладку газопровода «Северный поток - 2» в водах Дании. Это следует из данных системы позиционирования судов ShipTracking.
Укладка газопровода ранее была временно приостановлена из-за непогоды.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что «Северный поток - 2» выполнен более чем на 95%. Отмечается, что этот проект абсолютно законен и полностью соответствует европейскому законодательству.