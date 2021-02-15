Правительство направит первые 10 миллиардов рублей на закупку лекарств для детей с орфанными заболеваниями
Всего выделено 60 миллиардов рублей, которые пойдут не только на приобретение медикаментов, но и на технические средства реабилитации.
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Правительство направит первые 10 миллиардов рублей на закупку лекарств и технических средств реабилитации для детей с орфанными заболеваниями. Об этом сообщил премьер России Михаил Мишустин.
«По поручению президента создан фонд "Круг добра". Его главная задача - помочь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Фонд будет обеспечивать таких детей необходимыми лекарствами», - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Отмечается, что эти 10 миллиардов рублей - первый транш. Всего выделено 60 миллиардов рублей, которые пойдут не только на приобретение медикаментов, но и на технические средства реабилитации.