Правительство направит первые 10 миллиардов рублей на закупку лекарств для детей с орфанными заболеваниями

Правительство направит первые 10 миллиардов рублей на закупку лекарств и технических средств реабилитации для детей с орфанными заболеваниями. Об этом сообщил премьер России Михаил Мишустин.

«По поручению президента создан фонд "Круг добра". Его главная задача - помочь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Фонд будет обеспечивать таких детей необходимыми лекарствами», - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Отмечается, что эти 10 миллиардов рублей - первый транш. Всего выделено 60 миллиардов рублей, которые пойдут не только на приобретение медикаментов, но и на технические средства реабилитации.