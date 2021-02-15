Четверо рыбаков на аэролодке провалились в широкую трещину на льду под Красноярском
По предварительным данным, никто из мужчин серьезных травм не получил.
© Видео: sergafann54, Instagram © Фото: sergafann54, Instagram
В Красноярском крае на реке Кантегир четыре рыбака опрокинулись на аэролодке. Видео с места инцидента было опубликовано в Сети.
На кадрах хорошо видно, что аэролодка провалилась в широкую трещину на льду, из-за чего рыбаки оказались в «ловушке». На помощь им пришлось вызывать спасателей.
По предварительным данным, рыбаки не получили серьезных травм. Благодаря действиям спасателей мужчин вытащили на берег.