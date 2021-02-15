В стране и мире Четверо рыбаков на аэролодке провалились в широкую трещину на льду под Красноярском Светлана Головина По предварительным данным, никто из мужчин серьезных травм не получил. © Видео: sergafann54, Instagram © Фото: sergafann54, Instagram Читайте нас на: В Красноярском крае на реке Кантегир четыре рыбака опрокинулись на аэролодке. Видео с места инцидента было опубликовано в Сети.



На кадрах хорошо видно, что аэролодка провалилась в широкую трещину на льду, из-за чего рыбаки оказались в «ловушке». На помощь им пришлось вызывать спасателей.



По предварительным данным, рыбаки не получили серьезных травм. Благодаря действиям спасателей мужчин вытащили на берег. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика