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Появились кадры задержания участников террористической группы в Новосибирске

Алена Миронова
12:38 15.02.2021
Известно, что задержанные принадлежали к международной террористической организации.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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ФСБ показала кадры задержания участников террористической группировки в Новосибирске.

В соответствии с данными следствия, подозреваемые на протяжении 2020 года регулярно совершали финансовые переводы на некие банковские карты, которые, как выяснилось, использовались для нужд террористической организации. Возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ - «Содействие террористической деятельности». Известно, что задержанные принадлежали к международной террористической организации.

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