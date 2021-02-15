В стране и мире Появились кадры задержания участников террористической группы в Новосибирске Алена Миронова Известно, что задержанные принадлежали к международной террористической организации. © Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: ФСБ показала кадры задержания участников террористической группировки в Новосибирске. В соответствии с данными следствия, подозреваемые на протяжении 2020 года регулярно совершали финансовые переводы на некие банковские карты, которые, как выяснилось, использовались для нужд террористической организации. Возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ - «Содействие террористической деятельности». Известно, что задержанные принадлежали к международной террористической организации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика