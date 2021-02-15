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В Подмосковье объявлено экстренное предупреждение из-за грядущих морозов

Валентина Пескова
01:24 15.02.2021
По данным МЧС РФ, в ближайшие пять дней ночью столбики термометров могут опуститься до 26 градусов ниже ноля.
В Подмосковье объявлено экстренное предупреждение из-за грядущих морозов
© Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press
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Температура воздуха в Московской области будет ниже нормы для данного периода на 7-12 градусов. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ, с 15 по 20 февраля в ночные часы столбики термометров могут опуститься до -26 градусов.

«В связи с морозами увеличится вероятность возникновения пожаров из-за нарушения правил пожарной безопасности, эксплуатации электроприборов, газового оборудования и использования самодельных нагревательных устройств», - цитирует ведомство АГН «Москва».

Спасатели напомнили, что категорически нельзя подключать несколько приборов к одной розетке через переходную вилку на 3-4 ответвления. Также в МЧС РФ отметили, что недопустимо на длительное время оставлять без присмотра электроприборы и сразу же отключать их в случае сильного нагрева электрических вилок или самих приборов.

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