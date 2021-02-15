В яблоках обнаружили неожиданное целебное свойство

Регулярное употребление яблок полезно для здоровья головного мозга. К такому выводу пришли ученые в ходе нового исследования. В частности, благодаря содержанию в яблоках некоторых химических веществ, включение в рацион этих фруктов может снизить риск развития болезни Альцгеймера и других форм слабоумия, пишет Daily Mail.

Речь идет о фитонутриентах, которые обладают способностью запускать нейрогенез, то есть активировать образование новых нейронов в мозгу.

В ходе эксперимента на лабораторных мышах, ученые Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний (DZNE) в Бонне проверили, как два соединения – кверцетин в кожуре яблока и дигидроксибензойная кислота (DHBA) в мякоти яблока - воздействовали на нейроны в головном мозге.

Оказалось, что в различных структурах взрослого мозга, связанных с обучением и памятью, стволовые клетки генерировали больше нейронов, когда мышам давали высокие дозы кверцетина или DHBA.

По словам ученых, чтобы употребление яблок принесло пользу головному мозгу, стоит включать в пищу, прежде всего, сами фрукты, а не яблочный сок, который не оказывает никакого влияния на нейрогенез.