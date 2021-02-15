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В Индии жертвами схода ледника стали порядка 50 человек

Светлана Головина
11:43 15.02.2021
Специалистам удалось идентифицировать и передать родственникам только половину обнаруженных тел.
В Индии жертвами схода ледника стали порядка 50 человек
© Фото: Stringer, Xinhua, Globallookpress
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На севере Индии в результате схода ледника жертвами оказались порядка 50 человек. По информации представителя местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, около 40 человек были заблокированы после природного катаклизма.

«В результате происшествия без вести пропали более 200 человек, большая часть из которых рабочие двух гидроэлектростанций», - уточняется в материале Xinhua.

По данным специалистов, только половину обнаруженных в тоннеле тел удалось идентифицировать и передать родственникам.

На данный момент работы на месте инцидента продолжаются. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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