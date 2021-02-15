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Более 14 тысяч россиян заразились COVID-19 за сутки

Светлана Головина
11:26 15.02.2021
По данным оперштаба, более 13 тысяч успешно прошли лечение и были выписаны из больниц.
Более 14 тысяч россиян заразились COVID-19 за сутки
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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За последние утки в России выявили более 14 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в статистических данных оперштаба.

«Выявлено активно 1 559 (11,0%) без клинических проявлений», - уточняется в сообщении.

По последним данным, скончались от коронавируса в стране 394 инфицированных, свыше 13 тысяч успешно прошли лечение и были выписаны из больниц.

В Москве суточный прирост составил 1 818 зараженных, из которых 56 скончались, еще 1 967 - выздоровели.

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