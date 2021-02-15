В стране и мире Замглавы Минфина Андрея Круглова освободили от должности Алена Миронова От своей должности по собственной просьбе освобожден также замглавы ФАС Михаил Евраев. © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости Читайте нас на: Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Андрея Круглова от должности замглавы Министерства финансов. Об этом сообщается на официальном портале правовых актов. Это распоряжение связано с сокращением данной должности. От своей должности по собственной просьбе освобожден также замглавы ФАС Михаил Евраев. Ранее Мишустин освободил от должности заместителя руководителя ФАС Павла Заборщикова по собственной просьбе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика