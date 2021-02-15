Замглавы Минфина Андрея Круглова освободили от должности
От своей должности по собственной просьбе освобожден также замглавы ФАС Михаил Евраев.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Андрея Круглова от должности замглавы Министерства финансов. Об этом сообщается на официальном портале правовых актов.
Это распоряжение связано с сокращением данной должности. От своей должности по собственной просьбе освобожден также замглавы ФАС Михаил Евраев.
Ранее Мишустин освободил от должности заместителя руководителя ФАС Павла Заборщикова по собственной просьбе.