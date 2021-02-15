Плотник из Зоологического института РАН полгода продавал черепа экзотических животных школьнику

Из лаборатории Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге пропали 50 черепов древних и экзотических животных. Подозреваемого в совершении преступления уже задержали – им оказался ранее судимый мужчина, работавший в институте плотником. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что сообщение о краже экспонатов высокой исторической и научной ценности, часть из которых была приобретена в XVIII-XIX веках, поступило от руководителя научного учреждения 10 февраля, уже на следующий день удалось задержать подозреваемого в серии краж в особо крупном размере.

По версии следствия, мужчина похищал научные ценности в период с августа 2020 по январь 2021 года, продавая экспонаты через сервис бесплатных объявлений по цене от двух до пяти тысяч рублей.

В рамках уголовного дела была обнаружена большая часть украденных черепов животных – один из покупателей – школьник из Санкт-Петербурга - приобретал экспонаты для собственной коллекции, а также для последующей перепродажи.

Согласно экспертной оценке, стоимость похищенного составила 3,5 млн рублей.