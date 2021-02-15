В стране и мире Вячеслав Фетисов избран председателем Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Алена Миронова В понедельник, 15 февраля, состоялось первое заседание совета. Президиум был избран единогласно в количестве 11 человек. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов,ТРК Звезда Читайте нас на: Депутата Госдумы двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова избрали председателем Центрального совета Всероссийского общества охраны природы. В понедельник, 15 февраля, состоялось первое заседание совета. Президиум был избран единогласно в количестве 11 человек. «Мы будем все делать для того, чтобы организация к своему 100-летию была представлена во всех регионах Российской Федерации», - заявил Фетисов. Он выразил надежду на то, что молодежь, научное сообщество и активные граждане пополнят ряды организации, которая собирается заявить о себе и на международном уровне. Подробный план работы будет сформирован уже в ближайшие месяцы перед следующим съездом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика