Казахстан зарегистрировал произведенную в республике вакцину «Спутник V»

На территории Казахстана зарегистрирована вакцина для профилактики коронавируса «Спутник V», произведенная Карагандинским фармацевтическим комплексом.

«По предварительным расчетам, уже в конце февраля текущего года планируется поставка около 90 тысяч доз вакцины «Спутник V» производства КФК во все регионы страны», - говорится на сайте организации.

Отмечается, что безопасность и эффективность препарата была подтверждена экспертной группой Минздрава страны 13 февраля. После вынесения заключения была направлена заявка на получение регистрационного удостоверения в Комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава.

Выпуск вакцины «Спутник V» в Казахстане стартовал в конце декабря прошлого года. Всего на базе КФК планируется в несколько этапов произвести порядка двух миллионов доз.