В стране и мире Суд признал экс-главу Марий Эл виновным в получении взятки Светлана Головина Чиновнику грозит до 17 лет лишения свободы. © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости Читайте нас на: В Нижнем Новгороде суд признал бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки. Ему грозит до 17 лет лишения свободы. «Маркелов, будучи должностным лицом, получил взятку в виде денег через посредника», - отметила судья в ходе оглашения приговора. Маркелов был снят с должности в апреле 2017 года. По данным следствия, чиновник взял у одного из предпринимателей более 230 миллионов рублей взамен на покровительство. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика