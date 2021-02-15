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Россияне в 16 раз чаще стали переводить деньги по номеру телефона

Светлана Головина
10:30 15.02.2021
Востребованность Системы быстрых платежей увеличивается в связи с постоянным подключением к сервису новых торговых точек.  
Россияне в 16 раз чаще стали переводить деньги по номеру телефона
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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В 2020 году переводы через Систему быстрых платежей (СБП) оказались востребованными у россиян в 16 раз больше. Об этом пишет RT со ссылкой на экспертов Национальной системы платежных карт.

Общий объем операций превысил 790 миллиардов рублей. Эксперты отметили, что в январе этого года россияне уже совершили более 23 миллионов переводов на сумму около 160 миллиардов рублей.

По мнению специалистов, востребованность СБП увеличивается в связи с постоянным подключением к сервису новых торговых точек. Кроме того, переводы через СБП позволяют предпринимателям сократить часть издержек.

Согласно данным Центробанка, в прошлом году около 70% платежей в стране было проведено без использования наличных.  

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