Россияне в 16 раз чаще стали переводить деньги по номеру телефона

В 2020 году переводы через Систему быстрых платежей (СБП) оказались востребованными у россиян в 16 раз больше. Об этом пишет RT со ссылкой на экспертов Национальной системы платежных карт.



Общий объем операций превысил 790 миллиардов рублей. Эксперты отметили, что в январе этого года россияне уже совершили более 23 миллионов переводов на сумму около 160 миллиардов рублей.

По мнению специалистов, востребованность СБП увеличивается в связи с постоянным подключением к сервису новых торговых точек. Кроме того, переводы через СБП позволяют предпринимателям сократить часть издержек.

Согласно данным Центробанка, в прошлом году около 70% платежей в стране было проведено без использования наличных.