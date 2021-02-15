Эксперт рассказал об опасности пробуждения вулкана Пик Сарычева на Курильских островах

Старший научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Дмитрий Мельников рассказал «Звезде» об опасности пробуждения вулкана Пик Сарычева на Курильских островах.

Эксперт отметил, что в настоящий момент излияние из кратера прекратилось, однако по спутниковым каналам все еще наблюдается термальная аномалия - активность еще не затихла.

«Опасность вулкана остается. Для него возможны мощные извержения с подъемом пепла до высоты 10-15 километров над уровнем моря», - заявил эксперт.

Мельников также обратил внимание и на опасность для пролета международной авиации. Существует группа оперативного мониторинга за деятельностью вулканов для обеспечения безопасности авиаперевозок - группа KVERT. В ее задачи входит мониторинг вулканов Камчатки, Курильских островов и рассылка всей оперативной информации в соответствующие органы.

Ранее стало известно о том, что на курильском острове Матуа проснулся вулкан Пик Сарычева. На спутниковых снимках высокого разрешения эксперты заметили заполнение кратера лавой.