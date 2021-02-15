Под ледником Антарктиды обнаружили неизвестных существ

Под шельфовым ледником в Антарктиде были найдены неизвестные животные, похожие на губки. Их обнаружили британские ученые во время исследовательского бурения на шельфовом леднике Фильхнера. Результаты научной работы опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.

Исследователи из Британской антарктической службы пробурили восемь скважин, одна из них, находившаяся в 260 километрах от береговой линии, достигла морского дна на глубине 900 метров. При помощи видеокамеры, закрепленной на конце троса, ученые смогли разглядеть твердые валуны с неподвижными животными неизвестного вида на них.

Впервые исследователям удалось обнаружить бентосных животных на шельфе Антарктиды. Ранее считалось, что из-за суровых условий (полная темнота и температура минус 2,2 градуса Цельсия) там могут обитать только небольшие мобильные падальщики и хищники, такие как рыбы, черви, медузы или криль.

По мнению ученых, чтобы понять особенности существования обнаруженных организмов, нужно лучше познакомиться с ними и их средой обитания, однако пока - без инновационных способов исследований - это невозможно.

Плавучие шельфовые ледники занимают площадь более полутора миллионов квадратных километров вдоль побережья Антарктиды.