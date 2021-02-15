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В ДНР совершено покушение на одного из командиров Народной милиции

Светлана Головина
10:00 15.02.2021
Самодельное взрывное устройство было установлено на днище автомобиля.
В ДНР совершено покушение на одного из командиров Народной милиции
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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В Горловке в автомобиле одного из командиров Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики сработало самодельное взрывное устройство. Оно было установлено на днище автомобиля и было приведено в действие, когда командир отвозил в школу дочь.

«В машине находилась и его дочь. Оба в больнице», - пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На данный момент известно, что ранения оказались не тяжелыми. Пострадавшие находятся под наблюдением медиков.

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