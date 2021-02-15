Российские хирурги разработали способ победить рак, убивший Жанну Фриске

Российские специалисты во главе с главным внештатным онкологом Министерства здравоохранения РФ Андреем Каприным впервые в мировой медицинской практики осуществили перфузию химиопрепаратами для их доставки к опухоли головного мозга. Уникальная операция была проведена в НИИ медицинской приматологии в городе Сочи на мозге обезьяны.

Для успешного осуществления избирательной транспортировки вещества хирурги установили аппарат искусственного кровообращения, который дал возможность вывести мозг из системы притока и оттока крови. В настоящее время предстоит отследить, насколько медикам удалось сохранить когнитивные функции примата.

«Головной мозг является тонкой структурой. И такой эксперимент — уже колоссальный шаг вперед», - цитирует Каприна РИА Новости.

Именно такая разновидность онкологии несколько лет назад стала причиной смерти популярной певицы Жанны Фриске. В будущем разработанный отечественными врачами может быть использован для людей, имеющих труднодоступные опухоли головы и шеи. Подобное лечение позволит максимально ограничить влияние токсичных веществ на здоровые органы пациентов.

Ранее о новом экспериментальном способе борьбы с глиобластомой, унесшей жизни также Михаила Задорнова и Дмитрия Хворостовского, заговорили Европейском медицинском центре в Москве. С помощью него специалисты смогли продлить жизнь трем пациентам после операций по удалению опухолей.