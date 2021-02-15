В России началась единственная в году шестидневная рабочая неделя

В следующие семь дней жителей России ожидает самая долгая рабочая неделя в 2021 году. Единственный раз, с 15 по 20 февраля, трудиться придется шесть дней вместо пяти.

Соответствующее изменение было внесено в связи с переносом рабочего дня с 22 февраля на субботу 20 февраля. Таким образом, за рабочими буднями последуют трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества.

Ранее сообщалось, что в Государственной Думе РФ не одобрили идею о введении выходного дня 1 сентября для родителей учеников первых классов. Такая инициатива была вынесена на обсуждение по причине большого числа отгулов, которые в этот день берут граждане на работе, чтобы присутствовать на торжественной линейке в школе.