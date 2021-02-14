Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Стоимость биткоина достигла максимума за всю историю торгов

Ян Брацкий
09:43 14.02.2021
Взрывной рост стоимости биткоина произошел после анонсированных Илоном Маском инвестиций в криптовалюту.
Стоимость биткоина достигла максимума за всю историю торгов
© Фото: Md Ashraful Islam, Pixabay
Читайте нас на:

Цена биткоина превысила отметку в 49 тысяч долларов за одну единицу криптовалюты. Это абсолютный максимум за всю историю торгов. По данным портала CoinMarketCap, аналитики которого высчитывают среднюю цену более чем по 20 биржам, его стоимость на торгах вырастала до 49,143 тысячи долларов. Рост составил 2,7 процента.

Биткоин начал постепенно дорожать в начале недели после того, как глава компании Tesla Илон Маск анонсировал инвестиции в криптовалюту на сумму в 1,5 миллиарда долларов.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее эмиссией может заниматься кто угодно. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью компьютера.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:19 В стране и мире
Из бассейнов АЭС в Фукусиме расплескалась радиоактивная вода
08:55 В стране и мире
Французский политолог назвал геополитической победой создание российской вакцины от COVID-19
07:21 В стране и мире
В Роструде напомнили россиянам о шестидневной рабочей неделе
07:01 В стране и мире
Байден прокомментировал решение Сената по импичменту Трампу
01:40 ОПК
Видео
Путин рассказал, как менялось мнение Запада о новейшем российском вооружении
Популярное
Популярное
Врач назвала признаки «тихого» инфаркта
Видео
«Берег усыпан мертвыми птицами»: житель Анапы рассказал о массовой гибели животных на пляже города
Мясников назвал причины вероятной смертельной пандемии будущего
Видео
В Анапе у побережья Черного моря «закипела» вода: видео
Видео
Зубной мучитель: на Украине стоматолог избивала и душила детей
Шеф-повар назвал главные ошибки при приготовлении картофельного пюре
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.