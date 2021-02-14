Стоимость биткоина достигла максимума за всю историю торгов

Цена биткоина превысила отметку в 49 тысяч долларов за одну единицу криптовалюты. Это абсолютный максимум за всю историю торгов. По данным портала CoinMarketCap, аналитики которого высчитывают среднюю цену более чем по 20 биржам, его стоимость на торгах вырастала до 49,143 тысячи долларов. Рост составил 2,7 процента.

Биткоин начал постепенно дорожать в начале недели после того, как глава компании Tesla Илон Маск анонсировал инвестиции в криптовалюту на сумму в 1,5 миллиарда долларов.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее эмиссией может заниматься кто угодно. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью компьютера.