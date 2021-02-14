Автоэксперт рассказал, как безопасно ездить во время снегопада

Для того, чтобы не попасть в ДТП при езде во время сильного снегопада необходимо соблюдать ряд правил, которыми, к сожалению, многие пренебрегают. О том, что это за правила, в своем материале рассказал эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов.

По словам специалиста, во время уборки дорог между полосами часто остаются снежные переметы или наносы, осложняющие в дальнейшем выполнение маневров.

«Чем острее будет угол, под которым вы въедете на заснеженный участок, и выедете с него, тем лучше», - советует Пименов.

Также специалист рекомендовал не забывать о световых приборах во время снегопада. Дело в том, что многие водители включают в светлое время суток лишь дневные ходовые огни, но в этом случае задние габаритные огни не работают. Поэтому, по словам автора публикации, при плохой погоде нужно не игнорировать включение ближнего света.

Еще одна проблема, пишет автоэксперт, заключается в то, что в снегопад многие водители теряются на дороге, поскольку не видят разметку.

«Сориентироваться очень просто, если смотреть на знаки направления движения, развешанные по полосам над дорогой», - объяснил он.

Кроме того, Пименов призвал плавно нажимать педали газа и тормоза во время поездок по заснеженным трассам, так как при резком нажатии любой из этих педалей возникает риск срыва в скольжение.

Повороты же, по словам эксперта, нужно также проходить на ровном газе, сбрасывая обороты до и добавляя после. При этом траекторию движения следует выбирать таким образом, чтобы в повороте не было необходимости доворачивать руль.

Несмотря на все перечисленные советы, лучшим способом обезопасить себя от возможных проблем на дороге во время плохих погодных условий будет не садиться за руль личного автомобиля, а в случае острой необходимости поездки воспользоваться общественным транспортом. Такой совет в беседе со «Звездой» ранее дал россиянам другой автоэксперт Владимир Бахарев.