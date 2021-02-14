Из бассейнов АЭС в Фукусиме расплескалась радиоактивная вода

На АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» произошла незначительная утечка радиоактивной воды из бассейнов для хранения отработанного ядерного топлива. Это произошло после мощного землетрясения на северо-востоке страны. Утечку обнаружили специалисты энергетической компании Tokyo Electric Power Company в ходе оценки последствий подземных толчков. Согласно их отчету, на АЭС «Фукусима-2» вылилось около 160 миллилитров воды и около 1,4 литра жидкости из еще одного бассейна.

«Расплескавшаяся вода не влияет на процесс охлаждения отработавшего топлива», - подчеркивается в релизе, опубликованном телеканалом NHK.

По данным телеканала, аналогичная нештатная ситуация произошла на пятом энергоблоке аварийной АЭС «Фукусима-1», где расплескалось около 600 миллилитров воды и около 1,6 литра жидкости из бассейна шестого энергоблока.

Эксперты уточнили, что никакой угрозы для окружающей среды это не представляет. Персонал станции принял все необходимые меры безопасности. Что касается самой воды в бассейнах, то по утверждению телеканала, она содержит в себе крайне незначительное количество радиоактивных веществ.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в районе префектур Фукусима и Мияги накануне вечером. Магнитуда толчков составила шесть баллов по семибалльной японской шкале. Дрожь земли почувствовали и жители Токио, где ее сила составила четыре балла. В результате стихии пострадали не менее 124 человек, большинство - жители префектуры Фукусима. О разрушениях не сообщается.