Французский политолог назвал геополитической победой создание российской вакцины от COVID-19

Создание эффективной вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V» принесло России победу в геополитической битве. Такое мнение выразил французский политолог Паскаль Бонифас. В интервью изданию Ouest-France он отметил, что западные страны проявили себя не лучшим образом, тогда как поиск лекарства от COVID-19 привел к появлению «вакцинной дипломатии».

«Когда президент России Владимир Путин представлял свою вакцину, было много насмешек. Ее название, "Спутник" производило на мир впечатление, будто вернулся Советский Союз и его напыщенная стратегия. Но эта вакцина работает», - сказал Бонифас.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом России в августе прошлого года. Препарат разработан учеными научного центра имени Гамалеи при участии Минобороны РФ, напоминает РИА Новости. Сыворотка прошла необходимые испытания и продемонстрировала высокую эффективность и безопасность. Интерес к закупкам и производству вакцины на своей территории выразили множество стран. При ее создании эксперты использовали хорошо изученную платформу на основе аденовирусов человека.