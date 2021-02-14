В США с молотка ушла коллекция Музея шпионажа КГБ
На торгах было выставлено несколько сотен лотов.
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На аукционе в США продали экспонаты нью-йоркского Музея шпионажа КГБ. Сама выставка прекратила свое существование еще год назад.
По самой высокой цене с молотка ушла дамская сумочка со встроенной камерой. За нее заплатили 32 тысячи долларов.
Всего на торгах под названием «Реликвии холодной войны», организованных аукционным домом Julien’s Auctions, было выставлено 400 лотов. В их числе: документ с подлинной подписью Че Гевары, шпионская монета с потайным хранилищем, шифровальная машина.
Как сообщается на сайте Julien’s Auctions, по итогам аукциона его организаторы выручили значительно больше денег, чем планировали изначально.