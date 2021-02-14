В стране и мире Веденская показала фото лица после драки в баре Ян Брацкий Потасовка произошла в одном из баров Санкт-Петербурга, где актриса отмечала премьеру фильма. © Фото: anastasia.vedenskaya, Facebook Читайте нас на: Российская актриса Анастасия Веденская опубликовала фото порезанного лица, после драки в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел после премьеры фильма «Дочь тьмы», в котором Веденская исполнила главную роль. © anastasia_vedenskaia, Instagram Продолжить приятный вечер она решила в местном ресторане в компании режиссера Ростислава Мусаева и его знакомых. Застолье сопровождалось употреблением спиртного. «Как видно на кадрах этого видео, которое сейчас все обсуждают, я засмеялась и мне было нанесено два удара в лицо бокалом от пива, которым напивалась подруга режиссера, порядочная мать и жена, о чем она вещала весь вечер между напитками. Дальше кровь, боль, шок, я ощупываю лоб и вытаскиваю из него осколки, кровь заливает глаза, я ничего не вижу, хватаю телефон и теряя много крови, иду в сторону персонала», - описала свои злоключения Веденская в Instagram. На этом конфликт не закончился. Известный актер и бывший муж актрисы Владимир Епифанцев заступился за нее, в результате чего завязалась потасовка. Разнять мужчин смогли только сотрудники полиции, которых вызвали на место происшествия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика