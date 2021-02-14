Поехали: пробки в Москве уменьшились до двух баллов

Пробки в Москве после двухдневного значения в восемь и девять баллов упали до двух. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы сохраняются лишь на нескольких участках МКАДа, в остальном дороги свободны.

В пятницу на Москву обрушился мощный снегопад, который по уровню выпавших осадков побил рекорд почти 50-летней давности. В результате вечером 12 февраля и в течение субботы, 13 февраля, движение в столице было практически полностью парализованным. Свои коррективы погода внесла и в работу авиационного транспорта: московским аэропортам из-за буйства стихии пришлось отменить или задержать десятки рейсов.