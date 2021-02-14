Пожарные потушили объятый пламенем торговый центр в Адлере

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в торговом центре в Адлере. К тому моменту, пламя успело распространиться на площади в 800 квадратных метров.

«В 06:52 ликвидация открытого горения», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар начался около трех часов ночи на первом этаже двухэтажного ТЦ, расположенного на улице Демократической. Горение сопровождалось сильным задымлением, что осложняло работу спасателей. В результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Причины произошедшего уточняются.