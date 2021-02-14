Аналитики в США признали проблему с мирными жертвами американских авиаударов в Сирии

Аналитики американской корпорации RAND, которые работают в интересах правительства признали, что удары с воздуха по объектам террористов в Сирии и Ираке привели к гибели большого количества мирных жителей и сопутствующим разрушениям. Об этом говорится в отчете, аналитического центра «Воздушная война против Исламского государства*». Пентагону рекомендовано разработать иную стратегию ведения боевых действий.

«Военно-воздушные силы США должны будут ограничить потери среди гражданского населения и нанесение сопутствующего ущерба в ходе будущих воздушных операций, в том числе при боевых действиях с практически равным противником, которые могут проходить в плотной городской среде», - говорится в выводах отчета.

Среди рекомендаций, применение неуправляемых боеприпасов в безлюдных местах и более активное использовании высокоточных бомб. В отчете также содержатся выводы о необходимости подготовки большего количества профессиональных разведчиков-корректировщиков.

Согласно официальным данным командования коалиции, в результате ударов США и их союзников по объектам ИГИЛ* в Сирии и Ираке, погибли 1319 мирных жителей, напоминает РИА Новости. Данные британской мониторинговой группы Airwars говорят о 13 тысячах погибших.

*ИГИЛ, ИГ, Исламское государство - террористическая организация, запрещенная в России.