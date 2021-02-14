Пользователи Сети нашли «воскресшую» Grumpy Cat

Кошка по кличке Мяу-Мяу (Meow-Meow) с сердитой мордой, чья внешность, по мнению интернет-пользователей, сильно напоминает кошку-мем Grumpy Cat, умершую в 2019 году, обрела широкую популярность в Сети. Как пишет Bored Panda, внешность животного даже заставила фанатов знаменитой кошки поверить в ее воскрешение.

Хозяйка Мяу-Мяу, проживающая на Тайване, сообщила журналистам, что впервые увидела свою питомицу в зоомагазине, когда ей было 10 месяцев. Сотрудники магазина рассказали женщине, что прежний хозяин отказался от кошки по неизвестной причине, после чего она решила забрать животное себе.

Вскоре кошке поставили диагноз гипертиреоз (гиперфункция щитовидной железы). Для спасения Мяу-Мяу ее хозяйка заложила дом, также ей пришлось уволиться с работы, чтобы вместе отправиться на лечение в США. Сейчас питомица полностью здорова.

Как говорит женщина, несмотря на то, что морда Мяу-Мяу выглядит агрессивно из-за черной отметины, ее характер на самом деле очень добрый.

«Каждое утро она делает мне массаж лапками, чтобы я проснулась», - поделилась хозяйка.

Многие пользователи Сети, увидев фото Мяу-Мяу, вспомнили о кошке по кличке Соус Тардар (Tardar Sauce), известной на интернет-просторах, как Grumpy Cat. Соус Тардар умерла весной 2019 года в возрасте семи лет.

«Это реинкарнация Grumpy Cat?», - задался вопросом юзер Barroomxher0 после того, как наткнулся на снимок Мяу-Мяу.

Пользователь Revabe в ответ напомнил ему, что у кошек девять жизней.

Многие также написали, что Мяу-Мяу очень милая и похожа на плюшевую игрушку.

Grumpy Cat обрела популярность в Сети в 2012 году. Сердитая Кошка набрала свыше восьми миллионов подписчиков на странице Facebook и 2,4 миллиона в соцсети Instagram. В 2013 году Соус Тардар получила награду «Мем года» на ежегодной интернет-премии Webby Awards.