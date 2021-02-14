В посольстве КНР в Вашингтоне ответили на заявление Белого дома о происхождении коронавируса

Посольство Китая в Вашингтоне отвергло критику властей США о происхождении коронавирусной инфекции. Ранее советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил об обеспокоенности США выводами Всемирной организации здравоохранения о первоначальном происхождении SARS-CoV-2.

Салливан призвал официальный Пекин не оказывать давления на экспертов и не влиять на их итоговые заключения. Предыдущая администрация США неоднократно заявляла о влиянии властей КНР на руководство ВОЗ и пытается скрыть происхождение вируса.

«США в последние годы серьезно подрывали многосторонние институты, включая Всемирную организацию здравоохранения, и нанесли тяжелый ущерб международному сотрудничеству по COVID-19. При этом США, действуя так, как будто ничего не случилось, показывают пальцами на ВОЗ и на страны, которые честно поддерживали ВОЗ», - цитирует РИА Новости заявление китайского посольства.

Китайские дипломаты усомнились в способности США завоевать доверие всего мира и выразили надежду на то, что Вашингтон начнет придерживаться взвешенных позиций и возьмет на себя заслуженную ответственность. Ранее эксперты ВОЗ сочли маловероятным попадание коронавируса на рынок в китайском Ухане непосредственно от летучих мышей. С таким заявлением выступил глава экспертной группы.

Первые инфицированные новой коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в конце 2019 года. Эпицентром заражения считается многомиллионный китайский город Ухань в провинции Хубэй. С тех пор, несмотря на принятые правительством КНР меры, болезнь стремительно распространяется по миру. На сегодняшний день инфицированных более 106 миллионов человек.