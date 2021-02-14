В Москве из-за гололедицы объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Предупреждение в регионе будет действовать до 22.00 15 февраля.
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В Москве и Московской области из-за гололедицы объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - информирует ведомство.
Предупреждение в регионе будет действовать до 22.00 15 февраля.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал жителей столицы и области не ждать скорого прихода весны. Он также попросил москвичей рассчитывать не на атмосферное тепло, а на семейное и душевное.