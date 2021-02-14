В Роструде напомнили россиянам о шестидневной рабочей неделе

Следующая рабочая неделя будет шестидневной. Об этом россиянам напомнили в Роструде. На работу придется выйти в субботу, 20 февраля. Зато потом россиян ждут сразу три выходных дня подряд - с 21 по 23 февраля включительно.

Среди других длинных выходных, которые ждут россиян в этом году - нерабочие дни с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, 12 по 14 июня, 4 по 7 ноября и 31 декабря.