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Байден прокомментировал решение Сената по импичменту Трампу

Роман Захаров
07:01 14.02.2021
Глава государства назвал штурм Капитолия «печальной страницей» в истории Соединенных Штатов.
Байден прокомментировал решение Сената по импичменту Трампу
© Фото: Jim Loscalzo, Cnp, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Суть обвинений против экс-президента США Дональда Трампа, оправданного Сенатом по обвинению в подстрекательстве к мятежу, не подлежит сомнению. Такое мнение высказал действующий американский лидер Джо Байден, комментируя результаты процесса.

«Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений не подлежит сомнению», - сказано в письменном заявлении Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.

Глава государства назвал штурм Капитолия «печальной страницей» в истории Соединенных Штатов и высказал мнение, что произошедшие события напомнили о хрупкости демократии, нуждающейся, по словам Байдена, в защите. Президент также заявил, что насилию и экстремизму не должно быть места в США.

Сенат конгресса Соединенных Штатов в субботу, 13 февраля, оправдал бывшего президента страны Дональда Трампа на процессе по импичменту. С обвинениями в отношении Трампа согласились 57 сенаторов, против высказались 43. Для импичмента необходимо было, чтобы две трети сенаторов проголосовали «за» (не менее 67 из 100).

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