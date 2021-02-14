The Hill: неизвестные напали на дом адвоката Трампа

Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Майкл ван дер Вин, защищавший экс-главу Белого дома на слушаниях по импичменту, заявил о нападении на его дом и угрозах убийством.

«Мой дом был атакован. Я бы не хотел вдаваться в подробности, так как это может побудить других людей сделать это еще, но вы знаете, я получил почти сто угроз убийством», - цитирует адвоката издание The Hill.

Нападавшие разбили в доме адвоката окна и исписали стены неприличными надписями. Ранее стало известно, что сенат оправдал Дональда Трампа по обвинениям в подстрекательстве к мятежу. Против Трампа высказались 57 сенаторов из 100. Таким образом, необходимых двух третей голосов не набралось.

События о которых идет речь, произошли 6 января этого года. Сторонники Трампа взяли штурмом здание Капитолия и устроили внутри погром. Были выбиты окна и сломана мебель. Демонстранты удерживали здание несколько часов. Протестующие пытались оспорить результаты президентских выборов, победу в которых одержал демократ Джо Байден.