В Сочи полыхает двухэтажный торговый центр
Площадь возгорания может составлять 800 квадратных метров.
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В Сочи горит двухэтажное торговое здание. Об этом информирует ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
По данным спасателей, пожар происходит в строении, расположенном на Демократической улице в Адлерском районе города. Предварительно, площадь возгорания достигает 800 квадратных метров.
«В 3.13 по прибытии к месту первого подразделения установлено, что происходит горение на торговой площади, наблюдается сильное задымление... В 3.24 объявлен ранг пожара №2... Предварительная площадь пожара 800 квадратных метров», - сообщает экстренное ведомство.
К тушению огня привлечено 58 человек и 19 единиц техники, из них от МЧС - 35 человек и 12 единиц техники.