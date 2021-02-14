В стране и мире В Сочи полыхает двухэтажный торговый центр Роман Захаров Площадь возгорания может составлять 800 квадратных метров. © Видео: Александр Валеев, Youtube © Фото: Николай Хижняк, РИА Новости Читайте нас на: В Сочи горит двухэтажное торговое здание. Об этом информирует ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. По данным спасателей, пожар происходит в строении, расположенном на Демократической улице в Адлерском районе города. Предварительно, площадь возгорания достигает 800 квадратных метров. «В 3.13 по прибытии к месту первого подразделения установлено, что происходит горение на торговой площади, наблюдается сильное задымление... В 3.24 объявлен ранг пожара №2... Предварительная площадь пожара 800 квадратных метров», - сообщает экстренное ведомство. К тушению огня привлечено 58 человек и 19 единиц техники, из них от МЧС - 35 человек и 12 единиц техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика