Врач назвала признаки «тихого» инфаркта

Одышка, приступы слабости и усталости, а также боль в животе и челюсти могут быть симптомами так называемого «тихого» инфаркт. Об этом рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Галина Лазаренко.

Доктор объяснила, что «тихим» инфарктом называют сердечные приступы, которые протекают бессимптомно либо имеют признаки, которые на первый взгляд не связаны с работой сердца. Их опасность заключается в том, что человек вовремя не обращается к специалисту.

«Симптомами „тихого“ инфаркта могут быть нетипичные проявления сердечного приступа, например, одышка, ощущение тяжести, жжения, приступы слабости, усталости, внезапно развившиеся нарушения ритма сердца», – сказала Лазаренко в интервью aif.ru.

Помимо этого, на сердечный приступ могут указывать слабая ноющая боль за грудиной или боли в других частях тела – в животе, нижней челюсти и так далее. За некоторое время до развития инфаркта могут появиться или участиться приступы стенокардии. Лазаренко добавила, что они всегда связаны с физической нагрузкой и психоэмоциональным стрессом.

При появлении слабости, повышенной утомляемости, одышке при физической нагрузке и дискомфорте в области сердца, не проходящем в течение нескольких минут, следует обращаться к врачу, отметила врач. При обнаружении у себя признаков «тихого» инфаркта специалист посоветовала не принимать никаких препаратов самостоятельно, чтобы не усложнить постановку диагноза, и немедленно вызвать скорую помощь.

Ранее кардиолог назвала симптом инфаркта, о котором не знают многие врачи.