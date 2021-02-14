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«Не соответствовал стереотипам»: Писаревский поделился воспоминаниями об атлете Власове

Виктория Ивашечкина
05:25 14.02.2021
Обладатель четырех золотых медалей чемпионатов мира умер в субботу, 13 февраля, на 86 году жизни.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Юрий Сомов РИА Новости
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Спортивный комментатор Владимир Писаревский поделился со «Звездой» воспоминаниями об Олимпийском чемпионе 1960 года Юрии Власове. Напомним, обладатель четырех золотых медалей чемпионатов мира и шестикратный победитель на чемпионатах Европы, президент Федерации тяжелой атлетики СССР умер в субботу, 13 февраля, на 86 году жизни. По словам Писаревского, Власов был разносторонним и ярким человеком.

«Долгое время я не следил за его деятельностью. Однако помню, что человек он был необычный совершенно в плане того, что у него было много интересов различных. В частности, тяга к творчеству писательского плана. Он всегда писал какие-то дневники. У него есть книги, которые он писал во время спортивной деятельности», - подчеркнул спортивный комментатор.

По его словам, Власов был из старого поколения, не соответствовал стереотипам. Он был человеком многих качеств, как отметил Писаревский.

«И вся его жизнь, наверное, связана с красочным полотном. Он не просто был спортсменом. Он был очень разносторонним человеком», - подчеркнул спортивный комментатор.

Ранее стало известно о том, что прощание с Олимпийским чемпионом Юрием Власовым предварительно назначено на вторник, 16 февраля. Об этом сообщил президент Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

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