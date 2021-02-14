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В Ростове-на-Дону приземлился первый после возобновления полетов самолет из Минска

Анна Касаткина
05:00 14.02.2021
«Белавиа» также планирует возобновить сообщение с Санкт-Петербургом.
В Ростове-на-Дону приземлился первый после возобновления полетов самолет из Минска
© Фото: pixabay
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Авиакомпания «Белавиа» совершила первый рейс из Минска в Ростов-на-Дону после возобновления авиасообщения. Самолет приземлился в аэропорту Платов, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Указывается, что лайнер прибыл в 1.16 по московскому времени.

О возобновлении полетов в Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург национальная белорусская авиакомпания объявила 4 февраля. Кроме того, планируется увеличить количество рейсов в Москву. Выполнение этих полетов 3 февраля разрешило правительство России.

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