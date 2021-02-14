В Ростове-на-Дону приземлился первый после возобновления полетов самолет из Минска

Авиакомпания «Белавиа» совершила первый рейс из Минска в Ростов-на-Дону после возобновления авиасообщения. Самолет приземлился в аэропорту Платов, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Указывается, что лайнер прибыл в 1.16 по московскому времени.

О возобновлении полетов в Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург национальная белорусская авиакомпания объявила 4 февраля. Кроме того, планируется увеличить количество рейсов в Москву. Выполнение этих полетов 3 февраля разрешило правительство России.