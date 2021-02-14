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В Петербурге обнаружили в архиве неизвестный ранее автограф Пушкина

Виктория Ивашечкина
04:10 14.02.2021
По словам специалиста, данная находка является одним из последних автографов поэта.
В Петербурге обнаружили в архиве неизвестный ранее автограф Пушкина
© Фото: ИРЛИ РАН Пушкинский Дом
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В Санкт-Петербурге ученые Института русской литературы обнаружили в архиве неизвестный автограф поэта Александра Пушкина. Он датирован январем 1837 года.

«Обнаруженный автограф представляет собой пометы Пушкина в виде текстовых вставок и трех отдельных исправлений в рукописи Тургенева в его письмах Голицыну», - подчеркнула старший научный сотрудник Пушкинского дома Наталья Хохлова в эфире программы «Имя Пушкинского Дома». 

Исследователи обнаружили письмо в архиве братьев Тургеневых. Ученые предположили, что оно после смерти Пушкина было возвращено Александру Тургеневу. Как отмечает специалист, данная находка является одним из последних автографов поэта.

В мае прошлого года сообщалось о краже рукописи Александра Пушкина стоимостью 75 миллионов рублей. Уточнялось, что предмет русского культурного наследия похитила женщина, с которой бизнесмен проживал в доме рядом с набережной Сочи. 

При этом несколькими днями позже ученый хранитель Пушкинского рукописного фонда рассказала, что украденный в Сочи дневник поэта оказался подделкой.

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