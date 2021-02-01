Бывший глава протокола президента России назвал главную мечту Ельцина

Бывший руководитель протокола президента России Владимир Шевченко рассказал, что Борис Ельцин мечтал дожить до ста лет.

«Дожить до 90, а вообще-то до 100 лет, но не получилось, здоровье не позволило», - отметил он.

Вместе с Ельциным Шевченко работал на протяжении 17 лет. По его словам, первый президент России прошел путь от строителя до крупного политика, которому «хватило сил самостоятельно уйти от власти, найдя себе преемника», пишет РИА Новости.

В понедельник, 1 февраля, Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет. На посту главы государства он находился с июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.