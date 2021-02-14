В Конгрессе США рассказали о мерах по недопущению повторного захвата Капитолия

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси рассказала, что конгресс США примет меры, чтобы не допустить в будущем повторного вторжения в Капитолий. Подчеркивается, что конгресс планирует расследовать все обстоятельства захвата.

«Однако мы будем двигаться вперед, чтобы гарантировать, что это никогда не повторится, чтобы расследовать и оценить, что стало причиной этого», - отметила Пелоси, передает ТАСС.

В конце января спикер палаты представителей конгресса США призвала увеличить финансирование на обеспечение безопасности в Капитолии.

Ранее обвинители на процессе по импичменту экс-лидеру Дональду Трампу рассказали об эвакуации спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и вице-президента Майка Пенса из Капитолия в момент его штурма.

Подчеркивалось, что Пелоси доставили в безопасное место. Участники беспорядков заявляли, в частности, что хотят причинить ей вред и даже убить.