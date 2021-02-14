Ушли под землю: посреди нижегородской деревни провалилась почва

В Нижегородской области посреди деревни Бабасово Павловского района провалилась почва под асфальтом. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

О происшествии стало известно в воскресенье вечером, в 21.15 по московскому времени (совпадает с местным). Образовавшийся провал составил пять метров в глубину и десять - в длину.

Инцидент случился в ста метрах от жилого дома. На тот момент люди на пострадавшей территории отсутствовали. Угрозы населенному пункту также в настоящее время нет.

Ранее на территории Германии крупный оползень чуть не проглотил несколько зданий, из которых до этого наскоро эвакуировались жители. В стометровую дыру ушли заборы и деревья.