Лукашенко, Тихановская и простые граждане: какой курс выбрали жители страны на Всебелорусском собрании

На минувшей неделе в Минске состоялось Всебелорусское собрание, к которому после волны протестов, было приковано особое внимание. В первый день речь Александра Лукашенко длилась более 4 часов, главные тезисы которой - сейчас не время «ломать и крошить», поэтому создавать новую Конституцию будут аккуратно и осторожно, а сам президент готов покинуть свой пост, когда в стране будет «мир и порядок».

Центр Минска, дворец Республики. Автобусы подъезжают один за другим. В них те, от кого будет зависеть будущее Белоруссии - делегаты, которым тысячи людей из Гомеля, Бреста, Могилева, Витебска доверили представлять их интересы.

На Всебелорусское собрание приехали учителя, врачи, бизнесмены, военные, деятели культуры, - почти 3 тысячи человек со всей страны. Курс страны на 5 лет будут определять всем миром, а не кулуарно в высоких кабинетах. На форуме слушать и слышать готовы каждого делегата.

Пожалуй, никогда за всю историю республики, делегаты Всебелорусского собрания не подвергались такому прессингу. Оппозиция травит их в соцсетях, обещает внести в некий список предателей.

«Делегаты читаю Telegram и СМИ, в которых много призывов, в которых говорят, что делегаты занимают полупредательскую позицию по отношению к просвещенным красно-белым», - объяснил политолог Дмитрий Беляков.

Директор школы-интерната под Минском Наталья Глинская рассказала, что она и другие делегаты стараются приезжать группами, на автобусах.

«Такие гадкие вещи пишут. Никогда не было так, чтобы мы думали - ты мне друг или враг», - рассказала директор интерната Наталья Глинская.

Вашингтон уже назвал народное собрание незаконными, а сбежавшая в Прибалтику Светлана Тихановская уверяет коллективный запад, что участников собрания чуть ли не насильно сгоняют во Дворец Республики.

«Это наговоры специально натравливают. Им надо, чтобы дестабилизация была», - считает генерал майор авиации в отставке Камиль Махмудов.

То, что Белоруссия подверглась жестокой атаке извне говорил с трибуны и Александр Лукашенко. По силе внешнего давления, угроз и попыток вмешательства белорусский лидер сравнил с распадом СССР.

Для выхода из политической турбулентности, в которой страна находится после президентских выборов, Александр Лукашенко предлагает не революцию, а реформу Конституции.

«Убежден, что мы на новый проект конституции к концу этого года выйдем и примем в течение 11-12 месяцев этот основной юридический документ на референдуме, возможно, совместив с местными выборами», - сказал Александр Лукашенко.

Дата местных выборов уже известна - это 18 января 2022 года. Но Александр Лукашенко настаивает, чтобы страна осталась президентской республикой. При этом он признает, что его полномочия слишком велики, и если к власти придет новый человек, то он может не выдержать такого груза ответственности. Назвал Александр Лукашенко и условия своей отставки.

«В стране мир, порядок, никаких протестных действий. Вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас - сторонников нынешнего президента - упасть не может», - сказал президент Белоруссии.

Доклад Александра Лукашенко ожидаемо не уложился в отведенные рамки и занял четыре часа. По его мнению, республика должна сделать ставку на многовекторную внешнюю политику. Однако это не означает, что страна будет сидеть на двух стульях. Россия была и будет стратегическим партнером Белоруссии.

«Наша Россия, она нам не чужая. Это наш народ, с которым мы жили долгие века и вместе иногда спина к спине стояли и боролись по одну сторону баррикад», - сказал Александр Лукашенко.

Второй день форума был посвящен выступлениям делегатов. Слово брали трактористы, ткачихи, военные. Полковник из Гомельской области Андрей Кривоносов не удержался и прямо во время заседания пошел пожать руку президенту. Он стал звездой интернета во время летних протестов. По его словам, ему пожаловались друзья с завода «Гомсельмаш», что провокаторы приходят на проходные и требуют от рабочих объявить забастовку. Кривоносов не испугался, вступился за заводчан и устроил свой митинг.

«Те, кто с телефона координируют – провокаторы. У них это бизнес, проплачиваются определенные акции. Если ты кого-то приведешь на это мероприятие, да еще и с плакатом - определенные какие-то суммы платят», - рассказал полковник из Гомельской области Андрей Кривоносов.

Евросоюз и Канада обещают очередные внушительные транши на нужды революции. Сами же сбежавшие за рубеж оппозиционеры требуют новых репрессий против родной страны и белорусских предпринимателей.

«Бизнесменам предлагается откупиться от включения в санкционные списки, перечислив энную сумму в биткоинах на соответствующие адреса. Бизнес на революции», - сказал глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Оппозиционеры называют Всебелорусское собрание «шапито имени Лукашенко». Через telegram-каналы призывают выходить на уличные акции и устраивать провокации. Но несмотря на это, Минск живет обычной жизнью, митингующих не видно.

Но расслабляться еще рано. По данным силовиков, новые попытки раскачать улицу и вывести молодежь на массовые протесты будут предприняты весной.