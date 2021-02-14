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Названа возможная причина пожара в хостеле Москвы

Валентина Пескова
23:29 14.02.2021
В настоящее время возгорание на улице Мясницкая, площадь которого составила 500 квадратных метров, ликвидировано.
Названа возможная причина пожара в хостеле Москвы
© Фото: МЧС РФ
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По предварительным данным, пожар в хостеле в центре Москвы мог произойти из-за неисправной проводки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник на источник в экстренных службах, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

«По прибытию на место пожара происходило возгорание на первом и втором этажах, площадь составила 500 квадратных метров. Тушение осложнялось большой горючей загрузкой, высокой температурой и плотным выделением продуктов горения», - рассказал начальник Управления организации пожаротушения и проведения АСР Юрий Жуковский.

Как сообщалось ранее, возгорание было полностью ликвидировано в 22.07 благодаря профессиональному и грамотному действию пожарных подразделений.

В тушении, в ходе которого произошло частичное обрушение кровли, было задействовано 15 пожарных отделений и 64 человека личного состава МЧС РФ. Пострадавших на пожаре не допущено.

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