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МО РФ: боевики готовят провокацию против властей Сирии с участием «Белых касок»

Иван Линдеманн
22:00 14.02.2021
Российский ЦПВС призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
МО РФ: боевики готовят провокацию против властей Сирии с участием «Белых касок»
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
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Боевики готовят очередную провокацию против властей Сирии с участием «Белых касок». Как рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник, в провинцию Идлиб уже прибыли террористы с оборудованием для видеосъемок.

«По имеющейся информации, боевики незаконных вооруженных формирований осуществляют подготовку к проведению провокации с целью обвинения сирийских правительственных сил в нанесении ударов по населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации», - сказал он.

Сытник добавил, что российский ЦПВС призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Также, по его словам, в идлибской зоне зафиксировано 36 обстрелов со стороны позиций запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» *, из них в провинции Идлиб – 15 обстрелов, в провинции Латакия – 13 обстрелов, в провинции Алеппо – 2 обстрела, в провинции Хама – 6 обстрелов.

Сытник подчеркнул, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

* «Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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